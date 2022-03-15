***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin 15.000.000 TL'lik ek İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.07.2021İhraç Tavanı Tutarı 166.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.09.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 16.09.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 16/09/2021 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 166.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.Yalnız aynı kararda şirketimize 151.000.000 TL'lik ihraç belgesi verilmesine geriye kalan 15.000.000 TL'lik ihraç belgesinin ise vadesine 2 aydan az süre kalan 13.10.2021 vadeli 15.000.000 TL'lik bonomuzun itfa edildiğine dair belgelerin SPK'na ibrazından sonra verileceği belirtilmişti. Bononun ödendiğine dair evraklar'ın SPK'na ibrazına istinaden 15.000.0000 TL'lik daha ek ihraç belgesi tarafımıza verilmiştir. İlgili belge ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Basvuru Formu_16.08.2021.pdfEK: 2 İhraç Belgesi-16.09.2021.pdfEK: 3 İhraç Belgesi-15 mio TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010689BIST