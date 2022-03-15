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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.03.2022 18:04
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin 15.000.000 TL'lik ek İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 166.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.09.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 16.09.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16/09/2021 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 166.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.Yalnız aynı kararda şirketimize 151.000.000 TL'lik ihraç belgesi verilmesine geriye kalan 15.000.000 TL'lik ihraç belgesinin ise vadesine 2 aydan az süre kalan 13.10.2021 vadeli 15.000.000 TL'lik bonomuzun itfa edildiğine dair belgelerin SPK'na ibrazından sonra verileceği belirtilmişti. Bononun ödendiğine dair evraklar'ın SPK'na ibrazına istinaden 15.000.0000 TL'lik daha ek ihraç belgesi tarafımıza verilmiştir. İlgili belge ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Basvuru Formu_16.08.2021.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi-16.09.2021.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi-15 mio TL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010689


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