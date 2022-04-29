***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ihraç tavanı tutarıYetkili Organ Karar Tarihi 22.03.2022İhraç Tavanı Tutarı 188.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.04.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.04.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 28.04.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 188.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir. İhraç belgesi ilk etapta 130.000.000 TL olarak verilmiş olup vadesine 2 aydan az süre kalan bonoların ödendiğine dair belgelerin SPK'na ibrazı halinde 58.000.000'lik daha ihraç belgesi alınabilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Basvuru Formu_07.04.2022.pdfEK: 2 Eko Faktoring-İB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025706BIST