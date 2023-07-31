***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.07.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.07.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 27.07.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27/07/2023 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 175.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/07/2023 tarih ve 2023/42 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177421BIST