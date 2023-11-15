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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.11.2023 09:44
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.11.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 13.11.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/11/2023 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 175.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/11/2023 tarih ve 2023/70 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217997


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