***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating ile Eko Faktoring A.Ş. arasında 23 Mayıs 2015 tarihi itibariyle imzalanan Kredi Derecelendirme sözleşmesi, Şirketimizin talebi üzerine iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924339BIST