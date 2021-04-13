***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.04.2021 16:46
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş arasında 1 yıl süreli kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi derecelendirme çalışması neticesinde çıkacak olan sonuç hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927497
BIST
16:441.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:448,1559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:449,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:44458,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,09
|Açılış
|: 458,14
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:43
|MTRKS
|49,56
|6.549.899
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.168.803
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.552.344
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.185.347
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.176.158
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.410.965
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,34
|1.722.153.355
|% 5,73
|
|GARAN
|6,68
|1.029.052.430
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,37
|672.251.715
|% 0,41
|
|FENER
|32,68
|605.649.940
|% 4,41
|
|THYAO
|11,75
|595.211.830
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,78
|496.198.342
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,08
|462.051.389
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|289.680.123
|% -4,48
|
|GARAN
|6,68
|1.029.052.430
|% 0,91
|
|EREGL
|17,34
|1.722.153.355
|% 5,73
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1510
|8,1531
|% 0,04
|
|Euro
|9,7335
|9,7408
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,1660
|11,2220
|% -0,01
|
|Frank
|8,8125
|8,8655
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1673
|2,1782
|% 0,04
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,85
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,15
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58NTGAZ
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 285, 166 adet işlem
-
16:57GLYHO
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 259, 936 adet işlem
-
16:56TATGD
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 996, 045 adet işlem
-
16:55CRDFA
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 367 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 15, 680.00 milyon TL de