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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.04.2021 16:46



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş arasında 1 yıl süreli kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi derecelendirme çalışması neticesinde çıkacak olan sonuç hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927497


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