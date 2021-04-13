***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş arasında 1 yıl süreli kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi derecelendirme çalışması neticesinde çıkacak olan sonuç hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927497BIST