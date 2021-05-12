***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.05.2021 12:22
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, derecelendirme kuruluşunun şirketimizin periyodik inceleme sonrası yapmış oldukları 11.05.2021 tarihli Basın Açıklaması Raporu ekteki gibidir. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936365
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0946
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3762
En Düşük
8,2733
12:3510,1528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0654
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1552
En Düşük
10,0522
12:35491,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,70
|Açılış
|: 491,84
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
492,30
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3687
|8,3744
|% 1,14
|
|Euro
|10,1440
|10,1528
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,7471
|11,8060
|% 0,63
|
|Frank
|9,1872
|9,2425
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2159
|2,2271
|% 0,69
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,55
|
|Altın Gr.
|491
|492
|2,38
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,08
|69,08
|0,53
|