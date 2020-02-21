***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFEKOF22027 ISIN KODLU BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 165.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.02.2020Vade (Gün Sayısı) 126ISIN Kodu TRFEKOF22027Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.300.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.02.2020Kayıt Tarihi 20.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.300.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 126 gün vadeli 13.300.000 TL nominal değerli bononun 13.300.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820851BIST