***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.02.2020 16:11
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFEKOF22027 ISIN KODLU BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 165.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 126
ISIN Kodu TRFEKOF22027
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.300.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.02.2020
Kayıt Tarihi 20.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.300.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 126 gün vadeli 13.300.000 TL nominal değerli bononun 13.300.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820851
BIST