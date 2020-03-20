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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.03.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFEKOF32018 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 165.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
ISIN Kodu TRFEKOF32018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.03.2020
Kayıt Tarihi 19.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 119 gün vadeli 11.500.000 TL nominal değerli bononun 11.500.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831067


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BIZIM 8,25 21.715.192 % 10,00  
VKING 2,97 16.325.617 % 10,00  
KFEIN 8,69 21.035.582 % 10,00  
EGCYO 0,22 18.919 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7357 7,7745 % 3,22  
Frank 6,6327 6,6726 % 0,33  
Riyal 1,7337 1,7424 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.491 1.492 19,50  
Altın Gr. 314 314 4,14  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,59 12,63 0,49  
Gümüş Gr. 2,66 2,67 0,12  
B. Petrol 28,02 28,02 -0,45  
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