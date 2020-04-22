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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.04.2020 16:03
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 165.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFEKOF72022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.340.000
İhraç Fiyatı 0,97036
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.07.2020
Kayıt Tarihi 21.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 7.340.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 7.340.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 22.04.2020, itfa tarihi ise 22.07.2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839834


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POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 154.844 % 10,00  
KARTN 401,80 23.035.700 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5964 8,6395 % 0,56  
Frank 7,1855 7,2288 % 0,28  
Riyal 1,8540 1,8633 % 0,08  
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Altın Gr. 384 384 6,19  
Cumhuriyet 2.466 2.525 41,50  
Tam 2.531 2.591 42,50  
Yarım 1.233 1.265 20,70  
Çeyrek 618 633 10,40  
Gümüş.Ons 15,02 15,06 0,14  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,05  
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