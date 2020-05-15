***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFEKOF52016 ISIN KODLU BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 165.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.05.2020Vade (Gün Sayısı) 114Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF52016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 21.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.826.100İhraç Fiyatı 0,96243Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.05.2020Kayıt Tarihi 14.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.826.100Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 114 gün vadeli 11.826.100 TL nominal değerli bononun 11.826.100 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845311BIST