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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.07.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOFE2012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.600.000
İhraç Fiyatı 0,97637
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 93 gün vadeli 6.600.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 07.08.2020, itfa tarihi ise 09.10.2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857127


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 833,80 34.438.046 % 10,00  
KRDMA 4,62 26.280.314 % 10,00  
PKENT 228,90 2.147.272 % 10,00  
PEKGY 10,68 5.098.792 % 9,99  
LUKSK 18,18 2.281.107 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6101 8,6532 % 0,37  
Frank 7,2802 7,3241 % 0,43  
Riyal 1,8242 1,8334 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.811 15,50  
Altın Gr. 400 400 4,32  
Cumhuriyet 2.592 2.612 28,30  
Tam 2.668 2.680 29,00  
Yarım 1.296 1.311 14,20  
Çeyrek 648 656 7,20  
Gümüş.Ons 18,63 18,68 0,39  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,10  
B. Petrol 43,19 43,19 0,11  
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