***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.07.2020 17:01
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOFE2012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.600.000
İhraç Fiyatı 0,97637
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 93 gün vadeli 6.600.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 07.08.2020, itfa tarihi ise 09.10.2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857127
BIST
16:52119.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 273,54
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:526,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 42,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 43,0800
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:527,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0481
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8900
|
7,7851
En Düşük
7,7149
16:524,11
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 4,11
|
|Önceki Kapanış
|: 4,03
|
4,14
En Düşük
4,03
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.438.046
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.280.314
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.281.107
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.090.840
|% -9,92
|
|SONME
|8,57
|19.699.044
|% -7,35
|
|MARTI
|1,40
|27.442.668
|% -6,67
|
|FENER
|12,90
|91.573.624
|% -6,39
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,29
|2.153.722.544
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.568.633.061
|% 3,45
|
|SISE
|6,53
|1.500.675.656
|% 0,62
|
|GARAN
|8,18
|1.201.901.603
|% -1,68
|
|PETKM
|4,40
|1.103.871.344
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,29
|2.153.722.544
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.568.633.061
|% 3,45
|
|PETKM
|4,40
|1.103.871.344
|% -0,45
|
|IHLGM
|1,89
|444.464.315
|% 0,53
|
|SISE
|6,53
|1.500.675.656
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6101
|8,6532
|% 0,37
|
|Frank
|7,2802
|7,3241
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|15,50
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|28,30
|
|Tam
|2.668
|2.680
|29,00
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|14,20
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,68
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,11
|