***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet BilgiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 70.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.10.2020Vade (Gün Sayısı) 93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOFE2012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.600.000İhraç Fiyatı 0,97637Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 93 gün vadeli 6.600.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 07.08.2020, itfa tarihi ise 09.10.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857127BIST