***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 70.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 19.11.2020Vade (Gün Sayısı) 120Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOFK2014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 21.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.400.000İhraç Fiyatı 0,9674Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.11.2020Kayıt Tarihi 18.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.400.000Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Dnonun vade başlangıç tarihi 22.07.2020, itfa tarihi ise 19.11.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861193BIST