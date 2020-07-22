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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.07.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOFK2014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 21.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.400.000
İhraç Fiyatı 0,9674
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.11.2020
Kayıt Tarihi 18.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.400.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Dnonun vade başlangıç tarihi 22.07.2020, itfa tarihi ise 19.11.2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861193


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.827,50 84.280.011 % 10,00  
KLNMA 47,52 85.510.102 % 10,00  
BFREN 733,80 55.398.001 % 10,00  
PKENT 539,00 6.974.586 % 10,00  
TATGD 11,56 144.920.712 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6791 8,7226 % 0,25  
Frank 7,3362 7,3804 % 0,81  
Riyal 1,8215 1,8306 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 12,29  
Altın Gr. 407 407 3,63  
Cumhuriyet 2.648 2.670 23,70  
Tam 2.728 2.739 24,30  
Yarım 1.324 1.340 11,90  
Çeyrek 664 671 5,90  
Gümüş.Ons 22,19 22,23 0,91  
Gümüş Gr. 4,87 4,87 0,21  
B. Petrol 43,84 43,84 -0,48  
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