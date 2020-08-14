***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 70.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.10.2020Vade (Gün Sayısı) 62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 13.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.700.000İhraç Fiyatı 0,9788Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.10.2020Kayıt Tarihi 14.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.700.000Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 62 gün vadeli 11.700.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 14.08.2020, itfa tarihi ise 15.10.2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869042BIST