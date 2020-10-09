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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.10.2020 17:32
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFEKOFE2012 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOFE2012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.600.000
İhraç Fiyatı 0,97637
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.10.2020
Kayıt Tarihi 08.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 6.600.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 93 gün vadeli 6.600.000 TL nominal değerli bononun 6.600.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880505


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Yarım 1.556 1.596 21,77  
Çeyrek 781 798 10,88  
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