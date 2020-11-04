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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.11.2020 15:37
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFEKOFK2022 ISIN KODLU BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOFK2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.300.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.11.2020
Kayıt Tarihi 03.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 9.300.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 68 gün vadeli 9.300.000 TL nominal değerli bononun 9.300.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886114


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KLGYO 11,45 29.727.602 % 9,99  
EGEEN 1.223,00 62.889.028 % 9,99  
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Riyal 2,2411 2,2524 % 0,32  
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Altın Ons 1.908 1.909 2,28  
Altın Gr. 517 517 2,07  
Cumhuriyet 3.432 3.484 -43,00  
Tam 3.414 3.502 -35,40  
Yarım 1.650 1.694 -17,12  
Çeyrek 828 847 -8,57  
Gümüş.Ons 24,08 24,11 -0,05  
Gümüş Gr. 6,51 6,53 0,00  
B. Petrol 40,77 40,77 1,06  
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