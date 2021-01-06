***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 70.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 07.04.2021Vade (Gün Sayısı) 91ISIN Kodu TRFEKOF42116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 05.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.800.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.04.2021Kayıt Tarihi 06.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.800.000Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 17.800.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 06.01.2021, itfa tarihi ise 07.04.2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897398BIST