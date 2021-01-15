***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFEKOF12127 ISIN kodlu bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 70.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.01.2021Vade (Gün Sayısı) 92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF12127Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.700.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.01.2021Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 7.700.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 92 gün vadeli 7.700.000 TL nominal değerli bononun 7.700.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902648BIST