***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.06.2021Vade (Gün Sayısı) 85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF62114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.06.2021Kayıt Tarihi 01.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Ünlü Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 85 gün vadeli 15.000.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 09.03.2021, itfa tarihi ise 02.06.2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916524BIST