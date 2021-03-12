***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.03.2021 16:35
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 115
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOF72113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.100.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.07.2021
Kayıt Tarihi 02.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.100.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 115 gün vadeli 14.100.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 12.03.2021, itfa tarihi ise 05.07.2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917949
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