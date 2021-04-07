***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.04.2021 17:04
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 124
ISIN Kodu TRFEKOF82112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.300.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.08.2021
Kayıt Tarihi 06.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.300.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 124 gün vadeli 15.300.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 07.04.2021, itfa tarihi ise 09.08.2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924329
BIST