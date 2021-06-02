***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 07.09.2021Vade (Gün Sayısı) 97ISIN Kodu TRFEKOF92111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000İhraç Fiyatı 0,94476Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.09.2021Kayıt Tarihi 06.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Ünlü Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 97 gün vadeli 14.000.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 02.06.2021, itfa tarihi ise 07.09.2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939640BIST