***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.06.2021 16:53
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İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 97
ISIN Kodu TRFEKOF92111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000
İhraç Fiyatı 0,94476
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.09.2021
Kayıt Tarihi 06.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Ünlü Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 97 gün vadeli 14.000.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 02.06.2021, itfa tarihi ise 07.09.2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939640
BIST
17:151.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:158,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0969
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:1510,5165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1078
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:15527,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 6,48
|Açılış
|: 527,04
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.769.104
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.315.702
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.605.641
|% -10,00
|
|DARDL
|18,99
|28.072.426
|% -9,49
|
|METUR
|25,12
|36.973.965
|% -8,99
|
|IZFAS
|6,70
|15.667.460
|% -8,59
|
|OYAYO
|8,13
|13.274.665
|% -8,34
|
|SASA
|36,30
|1.549.551.882
|% 7,08
|
|THYAO
|13,67
|1.338.381.126
|% 1,33
|
|GARAN
|8,06
|1.188.275.114
|% -0,49
|
|PETKM
|6,41
|780.031.867
|% 2,89
|
|TUPRS
|101,50
|758.313.994
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|618.007.485
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|352.518.459
|% 3,37
|
|GARAN
|8,06
|1.188.275.114
|% -0,49
|
|PETKM
|6,41
|780.031.867
|% 2,89
|
|TSKB
|1,37
|141.007.194
|% 0,74
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6142
|8,6152
|% 1,13
|
|Euro
|10,5149
|10,5189
|% 1,06
|
|Sterlin
|12,1607
|12,2217
|% 1,18
|
|Frank
|9,5340
|9,5915
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2881
|2,2996
|% 1,03
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,88
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.464
|3.551
|41,51
|
|Yarım
|1.674
|1.718
|20,08
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,09
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|0,48
|
Seans Raporu
17:13
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17:27NIBAS
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17:25
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 27 artarak (% 0.18 ) 1, 255
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KENT, VAKKO, EPLAS, YAYLA, MZHLD