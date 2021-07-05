***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFEKOF72113 ISIN KODLU BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.07.2021Vade (Gün Sayısı) 115Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF72113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.100.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.07.2021Kayıt Tarihi 02.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.100.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş .aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 115 gün vadeli 14.100.000 TL nominal değerli bononun 14.100.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946097BIST