***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFEKOF82120 ISIN KODLU BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.08.2021Vade (Gün Sayısı) 108Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF82120Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,93732Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.08.2021Kayıt Tarihi 13.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Ünlü Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 108 gün vadeli 10.000.000 TL nominal değerli bononun 10.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958277BIST