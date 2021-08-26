***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFEKOF82138 ISIN KODLU BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.08.2021Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF82138Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.200.000İhraç Fiyatı 0,94638Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.08.2021Kayıt Tarihi 25.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.200.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 94 gün vadeli 17.200.000 TL nominal değerli bononun 17.200.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960587BIST