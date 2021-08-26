***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.08.2021 16:31
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFEKOF82138 ISIN KODLU BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOF82138
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.200.000
İhraç Fiyatı 0,94638
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.08.2021
Kayıt Tarihi 25.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.200.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 94 gün vadeli 17.200.000 TL nominal değerli bononun 17.200.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960587
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