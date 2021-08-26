***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.08.2021 16:35
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi NİTELİKLİ YATIRIMCIYA BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 118
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOFA2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 25.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000
İhraç Fiyatı 0,9336
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.12.2021
Kayıt Tarihi 21.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 118 gün vadeli 17.000.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 26.08.2021, itfa tarihi ise 22.12.2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960588
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