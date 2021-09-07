***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NİTELİKLİ YATIRIMCIYA BORÇLANMA ARACI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.01.2022Vade (Gün Sayısı) 142Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF12218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.358.000İhraç Fiyatı 0,92116Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.01.2022Kayıt Tarihi 26.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.358.000Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Ünlü Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 142 gün vadeli 17.358.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 07.09.2021, itfa tarihi ise 27.01.2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962257BIST