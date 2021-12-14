***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NİTELİKLİ YATIRIMCIYA BORÇLANMA ARACI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.01.2022Vade (Gün Sayısı) 45Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF12226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,9777Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.01.2022Kayıt Tarihi 27.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 45 gün vadeli 10.000.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 14.12.2021, itfa tarihi ise 28.01.2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983141BIST