***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.12.2021 17:58
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi NİTELİKLİ YATIRIMCIYA BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOF12226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,9777
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.01.2022
Kayıt Tarihi 27.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 45 gün vadeli 10.000.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 14.12.2021, itfa tarihi ise 28.01.2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983141
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