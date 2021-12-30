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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.12.2021 16:39
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 166.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 43
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOF22217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 29.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.200.000
İhraç Fiyatı 0,97139
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.02.2022
Kayıt Tarihi 10.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.200.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 43 gün vadeli 14.200.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 30.12.2021, itfa tarihi ise 11.02.2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987148


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Çeyrek 1.225 1.254 24,18  
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