***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.03.2022 17:19
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFEKOF32224 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 166.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 67
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOF32224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.700.000
İhraç Fiyatı 0,94976
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.03.2022
Kayıt Tarihi 21.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.700.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Ünlü Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 67 gün vadeli 15.700.000 TL nominal değerli bononun 15.700.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012034
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