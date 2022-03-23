***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.03.2022 16:57
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi NİTELİKLİ YATIRIMCIYA BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 166.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOF52222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.442.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.05.2022
Kayıt Tarihi 23.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.442.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 62 gün vadeli 15.442.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 23.03.2022, itfa tarihi ise 24.05.2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012425
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