***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NİTELİKLİ YATIRIMCIYA BORÇLANMA ARACI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 166.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.05.2022Vade (Gün Sayısı) 62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF52222Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.442.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.05.2022Kayıt Tarihi 23.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.442.000Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 62 gün vadeli 15.442.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 23.03.2022, itfa tarihi ise 24.05.2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012425BIST