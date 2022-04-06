***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NİTELİKLİ YATIRIMCIYA BORÇLANMA ARACI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 151.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.06.2022Vade (Gün Sayısı) 72Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF62221Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 05.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.800.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.06.2022Kayıt Tarihi 16.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.800.000Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 72 gün vadeli 17.800.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 06.04.2022, itfa tarihi ise 17.06.2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016593BIST