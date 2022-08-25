***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.08.2022 18:06
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFEKOF82229 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Zorunlu alanların doldurulması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 188.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.04.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 69
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOF82229
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.04.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000
İhraç Fiyatı 0,94803
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.08.2022
Kayıt Tarihi 24.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş TR A- 11.05.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 69 gün vadeli 12.500.000 TL nominal değerli bononun 12.500.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058368
BIST