***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NİTELİKLİ YATIRIMCIYA BORÇLANMA ARACI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni dönemsel faiz oranı girişiYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 188.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 28.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.11.2022Vade (Gün Sayısı) 71Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,8356Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOFK2212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.04.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 24.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 25.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000İhraç Fiyatı 0,94486Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.11.2022Kayıt Tarihi 03.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş TR A - 11.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 71 gün vadeli 40.000.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 25.08.2022,itfa tarihi ise 04.11.2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058912BIST