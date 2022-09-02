***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFEKOF92210 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 28.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.09.2022Vade (Gün Sayısı) 88Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,3890Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,29Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOF92210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.04.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 03.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 06.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,93995Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.09.2022Kayıt Tarihi 01.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş TR A- 11.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 88 gün vadeli 15.000.000 TL nominal değerli bononun 15.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059695BIST