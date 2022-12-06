***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









06.12.2022Vade (Gün Sayısı) 75Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,9589Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,54Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEKOFA2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.04.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 21.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 22.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.600.000İhraç Fiyatı 0,94376Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.12.2022Kayıt Tarihi 05.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.600.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş TR A- 11.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 75 gün vadeli 16.600.000 TL nominal değerli bononun 16.600.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084906BIST