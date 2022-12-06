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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.12.2022 17:52
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,9589
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,54
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOFA2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.04.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.600.000
İhraç Fiyatı 0,94376
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.12.2022
Kayıt Tarihi 05.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.600.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş TR A- 11.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 75 gün vadeli 16.600.000 TL nominal değerli bononun 16.600.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084906


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HKTM 83,60 74.466.887 % 10,00  
AYES 56,65 2.689.082 % 10,00  
BALAT 15,97 4.698.981 % 9,99  
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Cumhuriyet 7.135 7.243 -44,00  
Tam 7.146 7.204 36,00  
Yarım 3.460 3.522 17,00  
Çeyrek 1.736 1.760 8,00  
Gümüş.Ons 22,18 22,21 -0,02  
Gümüş Gr. 13,30 13,32 0,00  
B. Petrol 79,78 79,78 -2,90  
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