***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi10/07/2020Mevcut Sermaye (TL)55000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)75000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)YokBedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)20000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 36,36Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi29/09/2020Açıklamalar17.09.2020 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 20.000.000 TL İç Kaynaklardan Sermaye Artırım Kararı Alınmış ve bu karar 29.09.2020 Tarihinde İTO tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879280BIST