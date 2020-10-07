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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

07.10.2020 17:18
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/07/2020
Mevcut Sermaye (TL)
55000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
75000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
Yok
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
20000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 36,36
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi
29/09/2020
Açıklamalar

17.09.2020 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 20.000.000 TL İç Kaynaklardan Sermaye Artırım Kararı Alınmış ve bu karar 29.09.2020 Tarihinde İTO tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879280


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Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,66  
Gümüş Gr. 6,03 6,03 0,25  
B. Petrol 41,61 41,61 -1,04  
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