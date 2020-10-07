***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
07.10.2020 17:18
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/07/2020
Mevcut Sermaye (TL)
55000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
75000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
Yok
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
20000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 36,36
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
29/09/2020
Açıklamalar
17.09.2020 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 20.000.000 TL İç Kaynaklardan Sermaye Artırım Kararı Alınmış ve bu karar 29.09.2020 Tarihinde İTO tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879280
BIST