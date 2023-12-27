***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2023Mevcut Sermaye (TL)100000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)150000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)YokBedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)50000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 50Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi27/12/2023Açıklamalar21.12.2023 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 50.000.000 TL İç Kaynaklardan Sermaye Artırım Kararı Alınmış ve bu karar 27.12.2023 Tarihinde İTO tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229811BIST