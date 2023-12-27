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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

27.12.2023 17:38
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2023
Mevcut Sermaye (TL)
100000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
150000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
Yok
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
50000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 50
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi
27/12/2023
Açıklamalar

21.12.2023 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 50.000.000 TL İç Kaynaklardan Sermaye Artırım Kararı Alınmış ve bu karar 27.12.2023 Tarihinde İTO tarafından tescil edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229811


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