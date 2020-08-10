Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

10.08.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/08/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
2020-14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

           FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  KARAR TARİHİ: 10.08.2020  KARAR SAYISI : 2020 / 14      SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI    a)  Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 17.07.2018  tarih ve 2018/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30.06.2018 tarihinde sona eren 6 aylık hesap dönemine ait  finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,     b)  Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,     c)  Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.    Saygılarımızla,    EKO FAKTORİNG A.Ş.     
 
 
 
Cem SASON                                          Levent Kadri Şavluğ         Arda TUNCA              Selman YANAR
Yön.Kur.Üyesi/Genel Müdür              Finansman Müdürü        Genel Müdür Yrd.     Muhasebe Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867365


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:571.075
Değişim :  1,35% |  14,37
Açılış :  1.056  
Önceki Kapanış :  1.061  
En Yüksek
1.079 En Düşük
1.039
BIST En Aktif Hisseler17:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 129,80 35.473.736 % 10,00  
POLTK 169,40 875.450 % 10,00  
BFREN 781,00 8.027.168 % 10,00  
DARDL 13,75 4.755.864 % 10,00  
IZTAR 4,40 614.619 % 10,00  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Dolar 7,3040 7,3104 % 0,27  
Euro 8,5976 8,6061 % 0,86  
Sterlin 9,5361 9,5839 % 0,52  
Frank 7,9565 8,0044 % -0,02  
Riyal 1,9430 1,9528 % 0,25  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 2.038 2.039 3,39  
Altın Gr. 479 479 1,93  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 29,00 29,03 0,71  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 0,19  
B. Petrol 44,95 44,95 0,55  
Seans Raporu 17:57
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru