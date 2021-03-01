***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.03.2021 19:07
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2021
Karar Sayısı
2021/7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 01.03.2021 KARAR SAYISI : 2021 / 7 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 01.03.2021 tarih ve 2021/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, EKO FAKTORİNG A.Ş.
Cem SASON Selman YANAR Levent Kadri ŞAVLUĞ
Genel Müdür Muhasebe Müdürü Finans Müdürü
Yön.Kur.Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914158
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|UZERB
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|NTHOL
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|205.132.542
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|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
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|COSMO
|12,01
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|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
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|EKIZ
|8,00
|657.552
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|13,80
|1.786.311.865
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|KOZAL
|136,30
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|% 2,28
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|SISE
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|5,38
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|Alış
|Satış
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|1.725
|1.725
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|Altın Gr.
|404
|404
|-8,40
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|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
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|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
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|Çeyrek
|651
|666
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|26,57
|26,60
|0,04
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|Gümüş Gr.
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|6,21
|-0,13
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|B. Petrol
|63,59
|63,59
|-0,84
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