***EKOFA* *HALKB* *HLVKS* *BRKT* *KLNMA* *QNBFL* *TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
07.09.2021 17:10
***EKOFA******HALKB******HLVKS******BRKT******KLNMA******QNBFL******TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, EKOFA, HLVKS, KLNMA, QNBFL, HALKB, TRKSH
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF92111 FİNANSMAN BONOSU 7.09.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 7.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92145 FİNANSMAN BONOSU 7.09.2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 7.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK92125 FİNANSMAN BONOSU 7.09.2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962297
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