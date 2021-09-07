***EKOFA* *HALKB* *HLVKS* *BRKT* *KLNMA* *QNBFL* *TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***EKOFA******HALKB******HLVKS******BRKT******KLNMA******QNBFL******TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, EKOFA, HLVKS, KLNMA, QNBFL, HALKB, TRKSHMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF92111 FİNANSMAN BONOSU 7.09.2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 7.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92145 FİNANSMAN BONOSU 7.09.2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 7.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK92125 FİNANSMAN BONOSU 7.09.2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962297BIST