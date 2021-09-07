Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKOFA* *HALKB* *HLVKS* *BRKT* *KLNMA* *QNBFL* *TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

07.09.2021 17:10



***EKOFA******HALKB******HLVKS******BRKT******KLNMA******QNBFL******TRKSH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, EKOFA, HLVKS, KLNMA, QNBFL, HALKB, TRKSH

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF92111 FİNANSMAN BONOSU 7.09.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 7.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 7.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92145 FİNANSMAN BONOSU 7.09.2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 7.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK92125 FİNANSMAN BONOSU 7.09.2021 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962297


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.434
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.455  
Önceki Kapanış :  1.434  
En Yüksek
1.457 En Düşük
1.433
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 29,28 12.013.935 % 9,99  
KONTR 67,70 128.367.144 % 9,99  
DESA 9,91 9.050.879 % 9,99  
DIRIT 5,73 1.128.529 % 9,98  
KTSKR 79,45 100.041.440 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4647 8,4668 % 0,05  
Euro 10,0227 10,0353 % 0,19  
Sterlin 11,6220 11,6802 % 1,29  
Frank 9,1426 9,1976 % 1,10  
Riyal 2,2498 2,2611 % 1,38  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 0,63  
Altın Gr. 487 487 5,48  
Cumhuriyet 3.220 3.269 17,00  
Tam 3.204 3.287 18,15  
Yarım 1.549 1.590 8,78  
Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 0,03  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,01  
B. Petrol 72,77 72,77 0,17  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru