***EKOFA* *HALKB* *HLVKS* *EKTVK* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***EKOFA******HALKB******HLVKS******EKTVK******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler EKOFA, EKTVK, HLVKS, ORFIN, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFK2113 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92213 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/11/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 09/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976296BIST