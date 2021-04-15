***EKOFA* *TEBNK* *PBTR* *MGROS* *BRKT* *EKTVK* *ODEA* *MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***EKOFA******TEBNK******PBTR******MGROS******BRKT******EKTVK******ODEA******MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, EKOFA, EKTVK, MGROS, MPARK, ODEA, PBTR, TEBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF42124 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS42127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS42127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPC42114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2021 İtfaMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPC42114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/04/2021 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/04/2021 Taksitli İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928579BIST