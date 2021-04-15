***EKOFA* *TEBNK* *PBTR* *MGROS* *BRKT* *EKTVK* *ODEA* *MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
15.04.2021 17:37
***EKOFA******TEBNK******PBTR******MGROS******BRKT******EKTVK******ODEA******MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, EKOFA, EKTVK, MGROS, MPARK, ODEA, PBTR, TEBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF42124 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS42127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS42127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPC42114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2021 İtfa
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPC42114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/04/2021 Taksitli İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMFK2120 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/04/2021 Taksitli İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 15/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928579
BIST