***EKOFA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.05.2021 17:18
***EKOFA******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [EKOFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eko Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936206
BIST
17:221.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,79
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
17:228,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
17:2210,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0883
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
17:22488,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,26
|Açılış
|: 488,75
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler17:22
|CEMAS
|1,32
|159.962.608
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.142.190
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|147.708.444
|% 9,82
|
|SARKY
|17,03
|124.619.973
|% 7,92
|
|SONME
|30,64
|3.034.626
|% 7,13
|
|JANTS
|69,25
|274.787.649
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.352.424
|% -9,94
|
|AYEN
|5,45
|84.143.525
|% -9,17
|
|DZGYO
|2,05
|25.872.641
|% -8,89
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|KRDMD
|8,75
|1.250.858.084
|% 0,46
|
|KOZAL
|127,50
|1.135.482.416
|% -0,78
|
|PETKM
|6,67
|979.956.767
|% 0,91
|
|GARAN
|7,70
|972.704.812
|% -1,66
|
|THYAO
|13,38
|923.137.303
|% 0,07
|
|EKGYO
|1,88
|289.914.059
|% -2,08
|
|PETKM
|6,67
|979.956.767
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,75
|1.250.858.084
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,12
|295.411.402
|% -1,40
|
|GARAN
|7,70
|972.704.812
|% -1,66
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2967
|8,2988
|% 0,32
|
|Euro
|10,1194
|10,1267
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,6996
|11,7583
|% 0,45
|
|Frank
|9,1703
|9,2255
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2066
|2,2176
|% 0,29
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,32
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|0,12
|