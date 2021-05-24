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***EKOFA* *ZORLF* *EKTVK* *MPARK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

24.05.2021 17:30



***EKOFA******ZORLF******EKTVK******MPARK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKOFA, EKTVK, MPARK, YKFKT, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF52115 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52159 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/05/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52159 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPC52110 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2021 İtfa
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF52112 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2111 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937523


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TRILC 47,18 291.869.161 % 9,98  
BURVA 28,88 27.362.403 % 9,98  
ESCOM 6,51 30.069.020 % 9,97  
OZRDN 9,52 2.470.390 % 9,93  
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Tam 3.378 3.465 45,61  
Yarım 1.633 1.676 22,06  
Çeyrek 819 838 11,03  
Gümüş.Ons 27,94 27,97 0,18  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,12  
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