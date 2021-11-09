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***EKOFA* *ZORLF* *HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

09.11.2021 17:39
***EKOFA* *ZORLF* *HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***EKOFA******ZORLF******HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, ZORLF, EKOFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA32210 200.000.000 09.11.2021 01.03.2022 11.11.2021
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF52222 28.000.000 08.11.2021 23.05.2022 11.11.2021
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF32216 16.000.000 09.11.2021 01.03.2022 11.11.2021


İlgili Şirketler [HLVKS, ZORLF, EKOFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976316


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TSPOR 6,18 27.822.366 % 9,96  
DOBUR 84,55 14.035.892 % 9,95  
GSDDE 4,34 39.812.217 % 9,60  
PRKAB 30,48 197.712.334 % 9,17  
SUMAS 91,05 227.238 % 6,49  
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Euro 11,2884 11,2933 % 0,63  
Sterlin 13,1368 13,2027 % 0,35  
Frank 10,6028 10,6666 % 0,47  
Riyal 2,5829 2,5959 % 0,39  
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17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 5,11  
Altın Gr. 571 571 3,46  
Cumhuriyet 3.783 3.840 13,00  
Tam 3.760 3.854 9,11  
Yarım 1.817 1.865 4,40  
Çeyrek 912 932 2,21  
Gümüş.Ons 24,41 24,44 -0,04  
Gümüş Gr. 7,61 7,61 -0,01  
B. Petrol 83,84 83,84 0,41  
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