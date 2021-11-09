***EKOFA* *ZORLF* *HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
09.11.2021 17:39
***EKOFA******ZORLF******HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS, ZORLF, EKOFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA32210 200.000.000 09.11.2021 01.03.2022 11.11.2021
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF52222 28.000.000 08.11.2021 23.05.2022 11.11.2021
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF32216 16.000.000 09.11.2021 01.03.2022 11.11.2021
İlgili Şirketler [HLVKS, ZORLF, EKOFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976316
BIST
17:431.622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:439,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:4311,2929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0705
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:43571,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,60
|Açılış
|: 571,13
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:41
|TSPOR
|6,18
|27.822.366
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,34
|39.812.217
|% 9,60
|
|PRKAB
|30,48
|197.712.334
|% 9,17
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|176.015.615
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|361.092.256
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.470.555
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,16
|105.760.939
|% -9,41
|
|INVEO
|28,70
|16.432.266
|% -9,18
|
|PETKM
|7,22
|4.667.936.417
|% 5,87
|
|THYAO
|18,23
|2.710.156.617
|% 1,00
|
|GARAN
|10,81
|2.677.078.784
|% 0,28
|
|SISE
|9,38
|1.923.098.845
|% 4,57
|
|SASA
|32,06
|1.305.483.603
|% 5,11
|
|PETKM
|7,22
|4.667.936.417
|% 5,87
|
|YKBNK
|3,12
|1.215.474.643
|% 2,63
|
|ODAS
|1,55
|505.081.781
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,13
|609.434.278
|% 1,43
|
|GARAN
|10,81
|2.677.078.784
|% 0,28
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7160
|9,7208
|% 0,45
|
|Euro
|11,2884
|11,2933
|% 0,63
|
|Sterlin
|13,1368
|13,2027
|% 0,35
|
|Frank
|10,6028
|10,6666
|% 0,47
|
|Riyal
|2,5829
|2,5959
|% 0,39
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|5,11
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,46
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,41
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:53TUPRS
Yüzde 4.34 oranında artışla 154.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 462, 906 adet işlem
-
17:52EGEPO
Yüzde 4.56 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 251, 505 adet işlem
-
17:51PETKM
Yüzde 5.87 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 148, 419 adet işlem
-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, SASA, SISE
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 13 artarak (% 1.28 ) 1, 436