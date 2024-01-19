***EKOVR*** EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EKOVR*** EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İzni SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL (AltıYüzMilyonTürklirası) tutara kadar nominal değerde, yurt içinde bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin ( tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 04/70 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdfEK: 2 1-Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241689BIST