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***EKOVR*** EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.01.2024 17:06
***EKOVR*** EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına


***EKOVR*** EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İzni SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2025

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL (AltıYüzMilyonTürklirası) tutara kadar nominal değerde, yurt içinde bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin ( tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 04/70 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdf
EK: 2 1-Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241689


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