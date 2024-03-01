***EKOVR* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
01.03.2024 11:33
***EKOVR******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [EKOVR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/03/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKOVAR)'nin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yetkili yatırım kuruluş olarak yer aldığı, şirketimizce 10/03/2023 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEMVK32436 ISIN kodlu, 50.000.000 TL tutarlı Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası'na ilişkin Fon Kullanımı ve Etki Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253424
BIST
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13:119.175
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 9.218
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|Önceki Kapanış
|: 9.194
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9.157
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9.227
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|Açılış
|: 31,2800
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|Önceki Kapanış
|: 31,2100
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31,4296
En Düşük
31,1768
13:1133,8975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 33,7800
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|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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13:112.063,34
En Yüksek
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|| 10,48
|Açılış
|: 2.063,34
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|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
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2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler13:11
|VKING
|37,84
|43.173.413
|% 10,00
|
|LMKDC
|31,52
|1.634.261.253
|% 9,98
|
|ERCB
|222,70
|341.838.351
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|45.253.889
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|612.491.438
|% 9,97
|
|ALCTL
|134,90
|422.706.470
|% -9,95
|
|ERSU
|31,50
|44.380.651
|% -7,89
|
|KTLEV
|111,50
|293.829.260
|% -6,14
|
|ISGSY
|28,88
|67.789.862
|% -5,93
|
|KCAER
|56,10
|1.393.934.337
|% -4,83
|
|EREGL
|46,10
|3.911.828.579
|% 1,27
|
|REEDR
|72,00
|3.171.351.322
|% 4,05
|
|GUBRF
|203,80
|3.164.876.759
|% 1,60
|
|KONTR
|303,50
|2.978.173.061
|% 5,75
|
|THYAO
|279,50
|2.589.856.619
|% -0,80
|
|EREGL
|46,10
|3.911.828.579
|% 1,27
|
|AKFGY
|2,57
|185.267.575
|% 2,39
|
|EKGYO
|11,18
|773.595.111
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,59
|373.245.964
|% -0,89
|
|CEMAS
|5,17
|337.407.246
|% 1,57
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3313
|31,3378
|% 0,33
|
|Euro
|33,8856
|33,8975
|% 0,09
|
|Sterlin
|39,4623
|39,6602
|% 0,39
|
|Frank
|35,2514
|35,4638
|% 0,21
|
|Riyal
|8,3303
|8,3721
|% 0,33
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|874,37
|875,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,80
|948,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,94
|82,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,59
|2.047,90
|% 0,66
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