***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2024, 13.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/03/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBabaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuLisanslı DepoculukEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.500.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26/03/2024Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları15/04/2024 tarihinde ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı1.500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı24,88 TLToplam Tutar37.325.525 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,05%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,95%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıEksim Yatırım Holding Anonim ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiEksim Yatırım Holding Anonim Şirketi, Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %71,37 payına sahip anaortağı konumundadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/03/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBağımsız değerleme raporu baz alınarak belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26.02.2024Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKarar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar37.325.525 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygunAçıklamalarKonuya ilişkin daha önceki açıklamalarımızda belirtildiği üzere, "Lisanslı Depoculuk" alanında faaliyet göstermek üzere, lisanslı depoculuk faaliyet belgesine sahip Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının %100'ünün satın alınmasına karar verildiği ve pay devirlerine ilişkin Bakanlık onayının 13.02.2024 tarihi itibarı ile alındığı özel durum açıklamalarımız ile kamuya açıklanmıştı. Bu kapsamda, Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin hisselerinin tamamını satın almak üzere, 26.03.2024 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış olup hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketinin, Kırklareli ilinde, 30.000 ton kapasite izinli lisanslı depoculuk faaliyetlerine konu yatırıma hazır arazisi bulunmaktadır. Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262619BIST