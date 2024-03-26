***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
26.03.2024 16:23
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2024, 13.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/03/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Lisanslı Depoculuk
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.500.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26/03/2024
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
15/04/2024 tarihinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
24,88 TL
Toplam Tutar
37.325.525 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,05%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,95%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Eksim Yatırım Holding Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Eksim Yatırım Holding Anonim Şirketi, Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %71,37 payına sahip anaortağı konumundadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/03/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Bağımsız değerleme raporu baz alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26.02.2024
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
37.325.525 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun
Açıklamalar
Konuya ilişkin daha önceki açıklamalarımızda belirtildiği üzere, "Lisanslı Depoculuk" alanında faaliyet göstermek üzere, lisanslı depoculuk faaliyet belgesine sahip Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının %100'ünün satın alınmasına karar verildiği ve pay devirlerine ilişkin Bakanlık onayının 13.02.2024 tarihi itibarı ile alındığı özel durum açıklamalarımız ile kamuya açıklanmıştı. Bu kapsamda, Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin hisselerinin tamamını satın almak üzere, 26.03.2024 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış olup hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketinin, Kırklareli ilinde, 30.000 ton kapasite izinli lisanslı depoculuk faaliyetlerine konu yatırıma hazır arazisi bulunmaktadır. Kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262619
BIST