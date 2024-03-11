***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz sürecinde, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektirik Üretim Yönetmeliği kapsamında 28 MW'lık yenilenebilir enerji santrali yatırımları planladığı ve halka arz gelirlerinin %20'sinin bu amaç için ayrıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.Yatırım etaplarının bir parçası olarak, İzmir ili, Bergama ilçesinde kurulması planlanan 7.000kW güce sahip rüzgar enerjisi santrali yatırımı için bölgenin elektrik dağıtım şirketinden çağrı mektubu alınmış olup yatırıma ilişkin süreçler devam etmektedir.Lisansız Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımlarımızın 7.000kW dışında kalan diğer etaplarına ilişkin gelişmelerin de oluşması halinde ayrıca açıklanacaktır.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257611BIST